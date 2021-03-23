Власти Германии продлили карантин до 18 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер Баварии Маркус Зёдер, который также присутствует на пресс-конференции, назвал это "пасхальным локдауном".