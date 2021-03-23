В МИД Франции назвали возможные сроки начала использования "Спутника V"

Франция может начать применение российской вакцины "Спутник V" после того, как она пройдет апробацию в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон заявил во вторник в эфире радиостанции France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕС сможет использовать российскую вакцину после ее сертификации. И Франция, в свою очередь, смогла бы начать ее применение в июне, в начале лета", - сказал Бон.

Представитель французского МИД считает, что не нужно политизировать этот вопрос. По его словам, если вакцина полезна и имеется в наличии, то следует этим воспользоваться.

"К началу лета у Франции будет достаточно доз других вакцин. То есть мы не отвергаем любого варианта. Но если кто-то утверждает, что именно российская вакцина принесет нам чудесное решение проблемы именно сегодня, то это неверно. Потому что это не может произойти уже сегодня, к тому же эта вакцина производится в очень небольших объемах", - заявил Клеман Бон.