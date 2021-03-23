Генсек НАТО объяснил увеличение ядерного потенциала Великобритании

Решение Великобритании об увеличении запаса ядерных вооружений вызвано модернизацией Россией и Китаем своих арсеналов. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблема в том, что мы видим, что Россия и Китай реализуют модернизацию их систем ядерного арсенала, с более продвинутым оружием. Поэтому я говорил с премьером [Великобритании] Борисом Джонсоном вчера и главой МИД [Домиником] Раабом, и у них точно то же объяснение: корректировка политики Великобритании связана с увеличением способностей России и Китая", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что "цель НАТО - мир без ядерного оружия". "Однако пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом", - добавил он.