В Лондоне задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники контртеррористического подразделения британской полиции задержали на юго-западе Лондона 53-летнего мужчину по подозрению в хранении взрывчатого вещества. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте столичных правоохранительных органов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Теперь задержанному вменяют в вину подготовку или подстрекательство к террористическому акту. Полиция проводит обыск в его доме. Отмечается, что после оценки рисков для жителей прилегающих территорий было принято решение отказаться от эвакуации.
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