Премьер и глава Минздрава Хорватии привились от коронавируса препаратом AstraZeneca

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош в среду вакцинировались от коронавируса нового типа препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - приводит агентство слова главы Минздрава.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.