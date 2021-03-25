Премьер и глава Минздрава Хорватии привились от коронавируса препаратом AstraZeneca
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, председатель Сабора (однопалатный парламент страны) Гордан Яндрокович и министр здравоохранения Вили Берош в среду вакцинировались от коронавируса нового типа препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мы направили сильное послание доверия медицинской науке, профессии, в особенности в связи с тем, что мы привились вакциной AstraZeneca", - приводит агентство слова главы Минздрава.
Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech.
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