Европарламент проголосовал за ускорение утверждения сертификата вакцинации

Европарламент проголосовал за ускорение процедуры утверждения в ЕС цифрового сертификата вакцинации от COVID-19, чтобы его можно было получить к лету. За это поступило 468 голосов, против - 203. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил спикер Европараламента Давид Сассоли после выступления на видеоконференции на саммите ЕС.

"Те, кто не будет вакцинирован, должны будут соблюдать процедуры национальных санитарных администраций. У тех, кто будет вакцинирован, появится возможность показать, что они менее опасны (эпидемиологически) для других. Это будет полезно для поездок, туризма, чтобы возобновить нашу активность при полной безопасности", - объяснил Сассоли.

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