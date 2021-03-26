Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Атлантическом океане
Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано в пятницу у берегов Гваделупы - заморской территории Франции - в Атлантическом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его оценкам, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 50 км к северо-востоку от города Босежур (население около 1 700 человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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