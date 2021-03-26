Минздрав ФРГ утвердил обязательные тесты на коронавирус для прилетающих в страну

Власти Германии вводят с 30 марта обязательное требование отрицательного теста на коронавирус для всех прилетающих в страну. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Распоряжение подписано", - сказал он и добавил, что документ вступает в силу в ночь на понедельник, однако полчаса спустя уточнил, что речь идет о ночи на вторник (30 марта).

Перед отлетом в Германию авиапассажиры будут обязаны предъявить перевозчику отрицательный результат теста, без него не пустят на борт. Правило будет действовать как минимум до 12 мая.

До сих пор обязательно предъявлять отрицательный тест нужно было авиапассажирам, прибывающим из стран и регионов, которые власти ФРГ объявили зоной повышенного риска из-за распространения там коронавируса. Правила ужесточили перед пасхальными каникулами, на которые сотни тысяч жителей ФРГ забронировали отпуск на Мальорке. Это беспокоит власти Германии, которые советуют не выезжать за границу.

В среду представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что правительство изучает возможность введения временного запрета на выезд граждан ФРГ на курорты как одну из мер борьбы с распространением коронавируса. Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что ввести такой запрет будет сложно с юридической точки зрения.