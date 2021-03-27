Джонсон в разговоре с Байденом выразил обеспокоенность санкциями Китая против Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого выразил обеспокоенность санкциями, введенными Китаем против ряда британских политиков и организаций. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении офиса главы правительства королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стороны обсудили общие международные вызовы. Лидеры согласились с тем, что Ирану нужно вернуться к выполнению ядерной сделки. Что касается Китая, премьер-министр и президент поделились своими соображениями о значимых шагах, предпринятых Великобританией, США и другими международными партнерами ранее на текущей неделе, а именно о введении санкций против нарушителей прав человека в Синьцзяне. Джонсон и Байден выразили озабоченность ответными мерами со стороны Китая", - отмечается в сообщении.

В заявлении также подчеркивается, что стороны обсудили борьбу с коронавирусом и рассказали о темпах вакцинации населения в своих странах. "Премьер-министр заявил, что глобальный доступ к вакцинам будет ключом к победе над пандемией", - сказано в нем. Кроме того, лидеры указали на необходимость борьбы с изменением климата и выразили мнение, что зеленые технологии будут играть важную роль при восстановлении экономики после пандемии. В сообщении говорится, что Джонсон "предвкушает встречу с Байденом" на побережье полуострова Корнуолл в Англии в июне в рамках саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).