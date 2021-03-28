Санитарный сертификат будет доступен для европейцев к 15 июня

Единый в ЕС санитарный сертификат будет доступен для граждан Евросоюза к 15 июня. Об этом заявил в воскресенье комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии (ЕК) политику в области вакцинации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он будет доступен с 15 июня на всей территории Европы. Он будет факультативным, но авиакомпании могут его требовать", - сказал Бретон в эфире телеканала LCI.

"Документ будет содержать имя владельца, дату его рождения, номер паспорта, а также сведения о том, прошел ли он вакцинацию и каким препаратом, а также болел он или нет", - уточнил он. При отсутствии такого сертификата, как отметил еврокомиссар, пассажиру придется пройти тест на коронавирус.