Премьер Словакии предложил главе Минфина обменяться постами

Премьер-министр Словакии, председатель правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игор Матович готов переместиться с поста главы кабмина в кресло министра финансов, занимаемое представителем ОЛНЛ Эдуардом Гегеро, который, в свою очередь, возглавит правительство. С таким предложением премьер выступил в воскресенье на брифинге, который транслировали местные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я предложил, чтобы [в правительстве] был произведен обмен креслами между мною и министром финансов Эдуардом Гегером", - сказал Матович. Эта мера, по его словам, должна завершить правительственный кризис, вызванный решением Матовича купить без согласия партий-партнеров в период резкого ухудшения ситуации с распространением коронавируса российскую вакцину "Спутник V", незарегистрированную в Евросоюзе.

Такое заявление глава кабмина сделал после встречи с руководителями входящих в правительственную коалицию республики либерально-консервативной партии "За людей" и правоцентристского политического движения "Мы - семья". Либеральная партия "Свобода и солидарность" (СиС) - четвертый политический субъект, приостановивший свое участие в коалиции до освобождения лидером ОЛНЛ премьерского кресла, - воздержалась от участия в переговорах.

"Весь этот кризис возник, когда я вместе с бывшим министром здравоохранения [страны Мареком Крайчи, вышедшим в отставку после выдачи им разрешения на применения в республике российской вакцины] прибыл в аэропорт города Кошице (Восточная Словакия - прим. ТАСС) приветствовать прибытие [первой партии] вакцины "Спутник V", состоящей из 200 тыс. доз", - подчеркнул Матович.

Гегер, который также присутствовал на брифинге, сообщил, что готов возглавить правительство Словакии. "Данный [политический] вызов я принимаю", - подчеркнул он.

По словам главы Минфина, с рокировкой согласны партия "За людей" и движение "Мы - семья". СиС также положительно восприняла предложение ОЛНЛ и восстанавливает участие в правительственной коалиции. Кандидат на премьерский пост в ближайшее время обратится к президенту Словакии Зузане Чапутовой с просьбой принять его для обсуждения кадровых изменений в правительстве.