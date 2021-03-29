ЕС выделил 7,1 млн евро на модернизацию систем водоснабжения в Хашури

Евросоюз выделил более 7,1 миллиона евро на модернизацию систем водоснабжения и канализации в муниципалитете Хашури (регион Шида Картли). Соглашение о грантовом финансировании было подписано в пятницу, сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Помощь ЕС будет предоставлена через кредитную линию Французского агентства развития (ФАР) в размере 65 миллионов евро. Она предназначена для реабилитации, реконструкцию и расширения инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также улучшение сопутствующих услуг в Хашури.

Проект реализует «Объединенная компания водоснабжения Грузии» (UWSCG). Грант ЕС направлен на финансирование инвестиций в инфраструктуру, создание потенциала и развития экспертных знаний UWSCG.

Основные экономические эффекты помощи Евросоюза должны быть следующими: более качественные услуги водоснабжения и санитарии; повышение эффективности и устойчивости одного из крупнейших коммунальных предприятий страны.

«Вместе с нашим партнером, ФАР, мы рады поддержать этот ключевой проект в водном секторе. Благодаря восстановлению системы водоснабжения проект внесет свой вклад в улучшение качества жизни и здоровья многих людей здесь», — сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Сейчас вода в Хашури подается по часам, а сточные воды без очистки сбрасываются в трансграничную реку. Все это крайне негативно сказывается на окружающей среде и здоровье населения.