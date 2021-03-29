ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все гипотезы находятся на столе", - отметил он.