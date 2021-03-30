ЕС и ВОЗ призвали выработать глобальное соглашение по защите биосферы Земли
Лидеры стран Евросоюза и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложили выработать после пандемии глобальное соглашение, в котором впервые будут объединены вопросы здоровья людей, животных и "здоровья планеты". Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля и генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы уверены, что все страны должны вместе работать над подготовкой нового международного соглашения по подготовке к пандемиям и ответу на них. Это соглашение будет включать [международное] признание принципа "единого здоровья", который будет объединять здоровье человека, животных и всей планеты", - отмечается в документе.
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