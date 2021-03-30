Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

Британско-шведская компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса, изменила название препарата на Vaxzevria. Об этом говорится в пресс-релизе Шведского управления медицинских препаратов, опубликованном во вторник на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, смена названия вакцины не несет каких-либо других изменений. При этом уточняется, что специалистам необходимо знать о данном переименовании, поскольку упаковка и маркировка препарата может отличаться от первоначальной. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило новое название вакцины 25 марта, после того, как рассмотрело соответствующую заявку, поданную компанией AstraZeneca.

"Vaxzevria - это вакцина для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у людей в возрасте 18 лет и старше", - отмечается в сообщении ЕМА.