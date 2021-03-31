CureVac и Celonic договорились о совместном производстве вакцины от COVID-19

Расположенная в городе Тюбинген (Германия) фармацевтическая фирма CureVac объявила о сотрудничестве со швейцарской частной организацией по контрактной разработке и производству продуктов Celonic в области производства разрабатываемой компанией вакцины от коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе германской фирмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что до конца 2021 года будет выпущено более 50 млн доз препарата, а всего Celonic сможет произвести более 100 млн доз.