Регулятор ЕС: Связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов не доказана, но возможна
Возможная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca, и образованием тромбов не доказана на данный момент, но возможна. С соответствующим заявлением выступило в среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"К настоящему времени исследования не выявили специфичные факторы риска, такие как возраст, пол или проблемы со свертываемостью крови в прошлом, для этих редких явлений, - отметили в агентстве. - Причинно-следственная связь не доказана, но возможна, поэтому необходим дальнейший анализ".
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