В Хорватии ограничили пересечение государственных границ

Национальный штаб гражданской защиты Хорватии в среду в связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции принял решение о расширении ограничительных мер. Как сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел республики, руководитель штаба Давор Божинович, изменения коснутся, в частности, условий пересечения государственных границ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим более жесткие меры в значительной степени по предложениям штабов жупаний (административно-территориальных единиц страны), это оказалось хорошим подходом, поскольку видно, что [региональные штабы] гораздо более активны и сосредоточены на положении дел в своих областях, чем раньше", - подчеркнул Божинович.

Согласно решению властей, будет частично ограничено пересечение государственных границ. Для въезда в Хорватию без иммунизации потребуется отрицательный результат теста на наличие инфекции или справка, подтверждающая перенесенное заболевание, которая действует 180 дней. В то же время в рамках поддержки туристической отрасли всем вакцинированным от коронавируса, в частности, российскими и китайскими препаратами въезд в Хорватию разрешен.

В соответствии с дополнениями к уже действующим мерам в стране с 1 по 15 апреля вводится запрет на спортивные тренировки в закрытых помещениях, будет приостановлена деятельность детских игровых комнат. Также в ряде регионов страны будет необходимо носить защитные маски на открытом воздухе.

Первый случай заражения коронавирусом в Хорватии был подтвержден 25 февраля прошлого года. В стране зарегистрировано 271 632 заболевших, 254 379 жителей выздоровели, 5 947 инфицированных умерли, тестирование прошли 1 549 854 человека.