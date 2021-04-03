Главу минздрава Румынии оштрафовали за отсутствие маски

В Румынии оштрафовали министра здравоохранения Влада Войкулеску на 360 долларов за отсутствие медицинской маски в закрытом помещении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщило Генеральное управление полиции Бухареста.

Сообщается, что министр был оштрафован за несоблюдение закона о предупреждении и борьбе с эффектами пандемии COVID-19. Сумма штрафа составила 1500 леев (360 долларов).