Против главы Минздрава ФРГ подали иск на €5,5 млн из-за поставок масок

Иск против главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана подан в суд Бонна, истец требует возместить €5,5 млн за сорванную поставку 1 млн масок стандарта FFP2. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в суд обратился Вальтер Коль - сын экс-канцлера Гельмута Коля (занимал пост в 1982-1998 годы). Он утверждает, что его фирма весной прошлого года стала одним из победителей тендера на поставку масок министерству здравоохранения, но уже после поставки товар не был принят, так как якобы не соответствовал критериям. Установленные сроки оплаты не были соблюдены.

В статье не указано, были ли маски возвращены фирме-поставщику. В Минздраве сообщили, что "не комментируют текущие судебные разбирательства".