В Болгарии начались выборы депутатов 45-го Народного собрания страны

Выборы депутатов 45-го Народного собрания (парламента) начались в воскресенье в Болгарии. В 7:00 , по всей стране открылись около 12 тыс. избирательных участков. Еще 465 участков открывается в 69 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и восьми коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 6 895 кандидатов.

По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 2,8 млн избирателей.

За ходом выборов будут следить более 3,4 тыс. наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу, окончательные итоги голосования будут объявлены через три - четыре дня, а, возможно, и позднее.

Голосование в условиях пандемии коронавирусной инфекции будет проходить с соблюдением социальной дистанции. В избирательные участки не будут допускать граждан с симптомами простудных заболеваний, обязательно ношение масок и соблюдение дистанции не менее полутора метров в очередях. Для обеспечения безопасности избирателей участки снабжены запасами масок и дезинфицирующих препаратов.