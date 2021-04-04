Великобритания начнет испытывать систему "иммунных паспортов" уже в апреле

Власти Великобритании уже в апреле начнут пилотные испытания системы паспортов иммунитета к коронавирусу.

При этом, как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, широкое использование "иммунных паспортов" на территории королевства ожидается лишь к осени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в понедельник, 5 апреля, премьер-министр страны Борис Джонсон намерен сделать первое официальное объявление о том, что правительство ведет разработку системы, которая позволит жителям королевства посещать театры, ночные клубы и различные массовые мероприятия, включая футбольные матчи.

По данным источников издания, "иммунный паспорт" будет представлять собой приложение для смартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев работы. Рассматривается также возможность введения бумажных свидетельств наличия иммунитета, которые будут рассчитаны на людей, не пользующихся современными электронными устройствами.