В Киеве усиливают карантин

Более строгие карантинные ограничения с понедельника вступают в силу в украинской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По решению мэрии с 5 апреля в Киеве закрывают все школы и детские сады, а проезд в общественном транспорте будет разрешен только для работников предприятий критически важной инфраструктуры.

До 16 апреля продолжат действовать ограничения, введенные в столице еще 20 марта. Заведения общественного питания смогут работать только навынос. Запрещена работа торговых центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов бытовой химии. При этом в помещении должно быть не более одного покупателя на 20 кв. м. Запрещен прием посетителей в развлекательных учреждениях, проведение всех массовых мероприятий, работа бассейнов, спортзалов, непродовольственных рынков и ярмарок. Богослужения должны проходить при условии, что на каждого прихожанина отведено не менее 10 кв. м.