Первый регион в Германии прекратил локдаун

Федеральная земля Саар первой в Германии со вторника прекратила режим жесткого карантина. Как говорится на сайте региональных властей, там открываются кино, театры, концертные залы, фитнес-центры, уличные террасы ресторанов, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Доступ в гастрономические заведения и культурные учреждения будет открыт гражданам после предварительной брони и при предъявлении отрицательного теста на коронавирус. Также в помещениях продолжают действовать строгие гигиенические нормы, ограничено число посетителей на квадратный метр. "В борьбе с коронавирусом мы намерены идти новыми путями. Залог успеха в вакцинации, тестировании и внимательности, - заявил премьер-министр этого региона Тобиас Ханс. - Спустя год после начала пандемии нужны новые идеи, а не только закрытие и ограничения".

Саар является одной из самых маленьких федеральных земель Германии. Численность населения составляет примерно 1 млн. Темпы распространения коронавируса там относительно низкие.

В ФРГ действует карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Прирост численности заразившихся сокращался в январе и феврале, но с марта показатели вновь начали увеличиваться по экспоненте. Эксперты объясняют это распространением более заразного штамма и полагают, что данный экспоненциальный рост продолжится как минимум до начала апреля. Ограничительные меры продлены до 18 апреля, и, скорее всего, их ужесточат.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в ФРГ получили 12% населения - чуть более 10 млн человек. Полностью привиты 4,3 млн. С сегодняшнего дня прививки начинают делать не только специалисты в специальных государственных центрах, но и частные врачи, это должно ускорить процесс.