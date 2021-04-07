В Норвегии намерены начать буксировку потерявшего ход судна из Нидерландов до середины дня

Судно из Нидерландов Eemslift Hendrika, перевозившее нефть и дизельное топливо и потерявшее ход у берегов Норвегии в понедельник, планируется взять на буксир в первой половине дня среды. Об этом сообщила телекомпания NRK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рассчитываем на то, что судно будет взято на буксир в течение первой половины дня и отведено в более спокойные воды", - сказал директор департамента норвежской береговой охраны Ханс-Петтер Мортенсхольм.

По его расчетам, погодные условия в районе, где дрейфует судно, скоро нормализуются. Корабль находится примерно в 50 км от берега.

Сигнал бедствия судно подало в понедельник, его экипаж был эвакуирован. На судне находится порядка 350 тонн тяжелой нефть и около 50 тонн дизельного топлива. В главном спасательном управлении Норвегии во вторник опасались, что из-за сильного крена существует опасность опрокидывания судна и попадания в море топлива, которое оно перевозит. В месте, где находилось судно, были плохие метеоусловия - сильный ветер и высокие волны.