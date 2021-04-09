Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной

Европа 9 апреля 2021 14:03 (UTC+04:00)
Во Франции получившие 1-ю дозу AstraZeneca смогут сделать вторую прививку другой вакциной

Глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что люди младше 55 лет, сделавшие первую прививку препаратом AstraZeneca, смогут получить вторую прививку другой вакциной, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Логично сказать, что в качестве меры предосторожности вакцина AstraZeneca не рекомендуется для лиц моложе 55 лет, - отметил он в пятницу в эфире радиостанции RTL. - Если вы сделали первую прививку этой вакциной, вам предложат другую вакцину 12 недель спустя". Эта мера, по словам Верана, может затронуть около 600 тыс. французов, в том числе самого министра, который сделал первую прививку 8 февраля. Он обещал, что все получат вторую дозу "в установленный срок".

Верховный комитет по здравоохранению Франции (HAS) подтвердил это решение главы Минздрава, говорится в распространенном в пятницу коммюнике ведомства.

Там напомнили, что первую прививку препаратом AstraZeneca получили более 500 тыс. французов в возрасте до 55 лет, однако 19 марта комитет не рекомендовал использовать этот препарат для лиц младше 55 лет. При этом в ведомстве напомнили, что для эффективной защиты от коронавируса "необходимы две дозы вакцины". "В связи с этим и с учетом научных данных HAS рекомендует использовать в качестве второй дозы для лиц младше 55 лет другие имеющиеся в настоящее время во Франции вакцины", - отметили в комитете.

Кампания по вакцинации населения во Франции стартовала 27 декабря прошлого года. В настоящее время прививки делаются пациентам старше 70 лет, медикам, работникам системы образования и больным с хроническими недугами. Власти страны одобрили использование на территории республики четырех вакцин от коронавируса - американской компании Moderna, компаний Pfizer (США) и BioNTech (ФРГ), а также препарат британско-шведской компании AstraZeneca и вакцину компании Janssen.

Согласно расчетам властей, до конца лета 2021 года вакцинацию от коронавируса во Франции смогут пройти все желающие старше 18 лет. С начала эпидемии во Франции выявлено почти 5 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали более 98 тыс. человек.

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