Умер супруг Елизаветы II принц Филип
Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте Букингемского дворца, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского", - указано в сообщении.
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