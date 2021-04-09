Умер супруг Елизаветы II принц Филип

Европа 9 апреля 2021 15:17 (UTC+04:00)
Умер супруг Елизаветы II принц Филип

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте Букингемского дворца, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского", - указано в сообщении.

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