Регулятор ЕС изучает возможные осложнения после использования вакцины Janssen

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) изучает возможные тромбоэмболические осложнения после использования вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения американской корпорации Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении регулятора ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Комитет EMA по оценке фармаконадзорных рисков начал изучение сообщений о тромбоэмболических осложнениях (образование тромбов, приводящее к закупорке сосудов) среди людей, привившихся вакциной Janssen", - отметили в агентстве.

На данный момент было зарегистрировано четыре случая таких осложнений, один из которых имел место во время клинических испытаний и три - во время вакцинации в США. Один из них привел к летальному исходу.

В настоящее время вакцина Janssen используется только в США. Для использования в Европе она была одобрена 11 марта, однако сам процесс вакцинации данным препаратом еще не начался.

Ранее европейский регулятор пришел к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Как и препарат, разработанный AstraZeneca, Janssen является вирусной векторной вакциной.