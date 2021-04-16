Инспекторы ЕС планируют поехать в Россию для оценки "Спутника V" в начале мая

Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V", инспекторы сообщества отправятся в РФ для оценки препарата в начале мая. Об этом рассказал в пятницу на пресс-конференции шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о "Спутнике V", - отметил он. - Инспекторы поедут в Россию в начале мая".

Бергстрём сообщил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в РФ, а также изучить результаты клинических испытаний.

"Не исключено, что мы доставим вакцину "Спутник V" в Швецию. Это может произойти в июне-июле", - пояснил координатор.