Новый глава МИД Чехии направится с первым зарубежным визитом в Словакию, Венгрию и Польшу

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, назначенный на этот пост в среду, 28 апреля совершит свой первый зарубежный визит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что визит состоится в Словакию, а затем посетит Венгрию и Польшу, которые вместе с его страной составляют Вишерадскую группу - региональное объединение в Евросоюзе.