Новый глава МИД Чехии направится с первым зарубежным визитом в Словакию, Венгрию и Польшу
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, назначенный на этот пост в среду, 28 апреля совершит свой первый зарубежный визит, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что визит состоится в Словакию, а затем посетит Венгрию и Польшу, которые вместе с его страной составляют Вишерадскую группу - региональное объединение в Евросоюзе.
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