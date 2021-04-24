Глава МИД Канады подтвердил участие в очной встрече с коллегами из стран G7 в Лондоне

Глава канадского внешнеполитического ведомства Марк Гарно подтвердил свое участие в очной встрече глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне. Об этом говорится в заявлении МИД Канады, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр иностранных дел Марк Гарно примет участие в первой за последние два года очной встрече глав МИД стран G7", - отмечается в документе. "С нетерпением жду встречи с моими коллегами", - добавил Гарно.

Великобритания примет первую с апреля 2019 года очную встречу глав МИД стран Группы семи. Она пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая.

Ожидается, что к главам МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии присоединятся также представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.