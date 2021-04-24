Скорость новых автомобилей Renault ограничат 180 км/ч для безопасности

Французская автомобилестроительная компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость всех новых моделей машин 180 км/ч. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил генеральный директор Люка де Мео.

Высокая скорость "является причиной более чем трети ДТП со смертельным исходом", отметил де Мео. "Мы ограничим ее в зависимости от конкретной модели. В любом случае она не будет превышать 180 км/ч", - уточнил он. Например, максимальная скорость новой модели Megane, производство которой должно начаться в 2022 году, будет ограничено 160 км/ч.

Как пояснил глава Renault, автомобили будут снабжены электронными устройствами Safety coach ("Инструктор по безопасности"), которые будут автоматически ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателями и данными геолокации. Устройство способно реагировать на слишком быстрый вход автомобиля в вираж и принимать на себя управление, если особые датчики зафиксируют сильную усталость водителя.

По словам де Мео, Safety coach планируется устанавливать на всех автомобилях Renault.

Специалисты компании также намерены наделить машины способностью в случае ДТП передавать спасателям условный код с техническими данными. Электромобили в целях пожарной безопасности будут снабжены специальным доступом к электробатареям, что позволит быстро заливать их водой в случае возгорания. Так будут оборудованы все электромобили компании в Европе, начиная с 2022 года.

Глава Renault поставил задачу, чтобы к 2030 года 90% продаж компании приходилось на автомобили с электродвигателями или гибридными силовыми установками. Автопроизводитель обязался выйти на нулевой уровень выброса углекислого газа к 2040 году. На предприятиях французской компании вне Европы это предполагается сделать к 2050 году.

Компания намерена составить рейтинг смежников и поставщиков в зависимости от уровней выброса экологически вредных газов.