В Лондоне в ходе протестов против коронавирусных ограничений пострадали восемь полицейских

Восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали во время протестных акций против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Как сообщила в субботу полиция британской столицы, двум сотрудникам правоохранительных органов потребовалась госпитализация в связи с полученными травмами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе протестов, которые прошли в Гайд-парке и на центральных улицах Лондона, были задержаны пять человек за различные правонарушения, в том числе за нападение на правоохранителей. Всего в демонстрациях приняли участие несколько тысяч жителей столицы. Протестующие обратились к правительству Великобритании с призывом немедленно отменить все коронавирусные ограничения, которые, по их мнению, являются наступлением на права и свободы человека.

Ограничительные меры, введенные в январе в рамках третьего общенационального карантина, стали постепенно ослабляться в королевстве с начала весны. Так, с 8 марта в Англии возобновились занятия в школах, с 29 марта завершилось действие указа, который предписывал жителям страны не выходить из дома без особой надобности, а с 12 апреля открылись магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты и террасы пабов.

Следующий этап снятия ограничений в стране запланирован на 17 мая: с этой даты предполагается полностью возобновить работу пабов, ресторанов, кинотеатров, отелей, музеев. Болельщики, как ожидается, получат возможность посещать спортивные мероприятия. Кроме того, не исключено, что с этого числа Соединенное Королевство возобновит авиасообщение с другими странами.