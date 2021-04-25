В Албании пройдут парламентские выборы

Выборы в Народное собрание (однопалатный парламент) пройдут в воскресенье в Албании в условиях пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За кресла в 140-местном высшем законодательном органе республики поборются представители 46 политических партий и трех коалиций. Как ожидается, основная борьба развернется между правящей Социалистической партией Албании премьер-министра Эди Рамы и коалицией во главе с оппозиционной Демократической партией Люльзима Баши.

По данным экспертов, на момент завершения предвыборной кампании, которая длилась месяц, лидерство с рейтингом в 48,1% сохраняла партия Эди Рамы. За оппозицию же свои голоса готовы отдать 43,6% избирателей.

Двум основным оппонентам уже не сможет составить конкуренцию поддерживаемая президентом страны Илиром Метой партия его жены Моники Круемади "Социалистическое движение за интеграцию", учитывая низкий уровень симпатий населения. За политическое объединение, по разным оценкам, готовы проголосовать от 4 до 9% избирателей. Несмотря на это, данная партия может сыграть важную роль в формировании правящей коалиции по итогам выборов.