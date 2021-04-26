ЕС окажет поддержку Индии в свете ситуации с COVID-19
Евросоюз окажет поддержку Индии из-за ситуации с коронавирусом в этой стране. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсул фон дер Ляйен у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
«Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС», — сообщила она.
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