Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиарейсы из Индии

Правительство Нидерландов приняло решение ввести запрет на все пассажирские авиарейсы из Индии в связи с быстрым распространением коронавируса в этой стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе голландских властей.

"По решению кабинета министров запрет вступает в силу 26 апреля в 18:00, - отмечается в документе. - Решение не распространяется на медицинский персонал и грузовые рейсы". Запрет действует как минимум до 1 мая.