Почти сто человек задержали на юге Италии по подозрению в связях с мафией
Итальянские правоохранительные органы задержали 99 человек, подозреваемых в связях с местной мафией в городе Бари (южная область Апулия). Об этом в понедельник сообщает агентство ANSA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, речь идет о клане "Стришульо", который действует в административном центре южного региона. В частности, задержанным вменяется участие в мафиозной группировке, вымогательство и преступления, связанные с наркотиками. Всего следствие ведется в отношении 147 человек, отмечает агентство.
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