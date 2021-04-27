Меркель анонсировала послабления в Германии для привитых от коронавируса и выздоровевших

Власти ФРГ в будущем отменят обязательные тесты для тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса или перенес вызываемое этим вирусом заболевание. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник после переговоров с главами федеральных земель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Меркель напомнила о предписании Института Роберта Коха, согласно которому выздоровевшие, равно как и полностью привитые, не несут угрозы для эпидемической ситуации. "Понятно, что им не нужно делать тесты для того, чтобы попасть туда, где нужны результаты экспресс-тестов, то есть в парикмахерские, магазины и прочие заведения", - сказала она.

Как заявил в эфире телеканала ARD глава Минздрава Йенс Шпан, в ближайшие недели кабмин сформулирует более конкретные предложения по этому поводу. "Бундесрат [федеральный парламентский орган, представляющий интересы земель] окончательно вынесет решение 28 мая", - заявил министр.

Меркель также сказала, что не позднее конца июня будет отменена очередность вакцинации. После этого запись на прививку в порядке обычной очереди смогут осуществить все граждане без привязки к возрасту или профессии.

В ФРГ как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 19,5 млн человек - около 23,5% от общей численности населения.