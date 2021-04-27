Финляндия отменяет введенный из-за пандемии режим чрезвычайного положения
Правительство Финляндии отменит режим чрезвычайного положения, введенный в начале марта из-за ухудшения ситуации с пандемией. Об этом сообщила во вторник премьер-министр страны Санна Марин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня правительство заявит о прекращении действия чрезвычайного положения и передаст в парламент [соответствующие] постановления", - приводит ее слова Финляндское информационное агентство (СТТ).
Премьер указала, что правительственная координационная группа по коронавирусу утром заявила, что предпосылок для продолжения действия режима ЧП нет.
В период пандемии Финляндия дважды вводила чрезвычайное положение - весной прошлого и текущего года.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в Джебраиле
Те, кто закрывает глаза на Ходжалинский геноцид, говорят о т.н. "геноциде армян" - спикер Милли Меджлиса
Таможенная Академия организовала дистанционные занятия для магистрантов и сотрудников таможенных органов Узбекистана
Изменен список предприятий, передаваемых в управление Азербайджанского инвестиционного холдинга - Указ
В Турцию на лечение отправлены еще 13 тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Некоторые азербайджанские банки и учреждения начали опираться в своей работе на искусственный интеллект - минсвязи
Минэнерго Турции запретило одной из компаний участвовать в тендерах международной нефтекомпании TPIC
Трудно представить масштабы катастрофы в случае аварии на Мецаморской АЭС - азербайджанское министерство