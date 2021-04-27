Польша и Литва намерены объединить газотранспортные системы

Газотранспортные операторы Польши и Литвы намерены объединить свои трубопроводы. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в сообщении польского оператора Gaz-System.

"Операторы транспортных систем Польши и Литвы Gaz-System S. A. и AB Amber Grid намерены заключить межоператорское соглашение о межсистемном соединении SANTAKA, которое соединит системы передачи природного газа Польши и Литвы после строительства нового трансграничного газопровода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время идет процесс рыночных консультаций, после чего Gaz-System S. A. и AB Amber Grid проанализируют собранные замечания и при необходимости внесут изменения в содержание соглашения о межсистемном соединении.