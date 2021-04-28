Порядка 120 стран обратились к Германии за помощью в борьбе с коронавирусом

Более 120 стран мира обратились к властям Германии с просьбой об оказании помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом во вторник агентству Reuters сообщила представитель МИД ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С начала эпидемии более 120 государств направили запросы правительству Германии с просьбой о поддержке в период пандемии. При этом власти ФРГ, как заверила представитель МИД, постоянно рассматривают возможные варианты помощи. По данным внешнеполитического ведомства Германии, в ближайшие недели ФРГ намерена оказать поддержку не только Индии, но и странам Африки и Латинской Америки в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "Речь идет о [поставках] лекарств и аппаратов искусственной вентиляции легких", - отметила представитель МИД ФРГ.

Кроме того, в прошлом году Германия помогла ряду стран Европы, в частности Чехии, Словакии, Румынии и Польше были направлены аппараты ИВЛ. Вместе с тем, как уточнили в МИД, 287 пациентов с коронавирусом были доставлены в Германию, где прошли лечение: 138 из Франции, 72 из Нидерландов, 44 из Италии, 30 из Бельгии и трое из Словакии. Помимо всего прочего, в марте текущего года Германия поставила аппараты ИВЛ в Бразилию.