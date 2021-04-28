Deutsche Bank отчитался о рекордной квартальной прибыли

Прибыль до налогообложения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank за первый квартал 2021 года составила 1,589 миллиона евро, что в 7,7 раза выше показателя годичной давности. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из финансовой отчетности банка.

Банк отмечает, что это самая высокая квартальная прибыль группы за семь лет.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам первого квартала 2021 года составила 908 миллионов евро против убытка в 43 миллиона евро годом ранее. Выручка выросла на 14% и составила 7,233 миллиарда евро. Deutsche Bank указывает, что это самая высокая квартальная выручка с первого квартала 2017 года. Аналитики ждали выручку на уровне 6,62 миллиарда евро.

Банк ожидает, что в 2021 году выручка останется практически неизменной по сравнению с предыдущим годом. Банк ждет, что сохраняющиеся сложности, связанные с низкими процентными ставками и воздействием пандемии COVID-19, будут компенсированы стратегическими инициативами, реализованными для обеспечения устойчивого роста выручки.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основанный в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года. Число сотрудников превышает 84 тысячи человек.