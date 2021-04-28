Европарламент ратифицировал торговый договор ЕС и Великобритании

Европарламент одобрил соглашение о торговле и сотрудничестве между Великобританией и Евросоюзом. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Договор поддержали 660 депутатов, против высказались пять, сообщает ЕП.

Теперь, чтобы документ окончательно вступил в силу, его должны согласовать страны ЕС.

Великобритания покинула Евросоюз, и 1 января текущего года завершился переходный период, в течение которого практически все в отношениях страны и союза оставалось как прежде. Это касалось и торговли: стороны не применяли пошлины к товарам друг друга, поскольку на Британию продолжали распространятся правила единого рынка ЕС.

Нынешнее соглашение о торговле и сотрудничестве было необходимо, чтобы определить, в частности, торговые отношения страны и союза по окончании переходного периода. Оно было достигнуто в самом конце декабря 2020 года после непростых и длительных переговоров, всего за несколько дней до ключевой даты завершения транзитного периода.

Без этого договора экономические отношения сторон резко перешли бы в новую фазу, что повлекло бы за собой ощутимые проблемы. Соглашение позволило сделать этот переход более плавным.

Поскольку договор был заключён впритык к "часу икс", он не успел пройти ратификацию Европарламентом и одобрение странами союза до 1 января. Поэтому стороны решили применять его на временной основе, пока договор не будет окончательно ратифицирован.

В соответствии с условиями этого нового соглашения, Британия все же покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот.