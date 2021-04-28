Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Европа 28 апреля 2021 22:51 (UTC+04:00)
Болгария заподозрила 6 россиян в причастности ко взрывам на военных складах

Болгарские власти изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщило агентство Bloomberg.

Речь также идет о проверке предполагаемой связи между этими взрывами и взрывом склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году, говорится в сообщении.

Болгарское телевидение обратило внимание на общие детали в четырех случаях взрывов. Первый произошел 12 ноября 2011 года на складе компании ЕМКО, на котором хранилось вооружение, предназначенное на экспорт в Грузию. Второй взрыв произошел в 2015 году на складе готовой продукции "Вазовского машиностроительного завода", на котором производится оружие. Часть уничтоженной продукции, по информации Минэкономики Болгарии, также принадлежала компании ЕМКО. Третий взрыв также случился также в 2015 году, тогда был взорван цех по производству боеприпасов на "Вазовском машиностроительном заводе". Четвертый взрыв произошел в 2020 году на складе детонаторов и капсюльных воспламенителей на заводе "Арсенал" в Казанлыке.

Общее во всех этих случаях заключается в том, что взрывам предшествовали пожары, а уничтоженная продукция находилась в собственности компании ЕМКО, которая принадлежит торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Эту продукцию предполагалось отправить на экспорт на Украину и в другие республики бывшего СССР, отмечает болгарское телевидение.

"Ни в одном из случаев не выявлено никакой конкретной технической неисправности или другой причины возникновения пожаров, но во всех четырех случаях продукцию, которая была уничтожена, планировалось отправить на экспорт в Грузию и на Украину", - приводит болгарское телевидение слова представителя главного прокурора Сийки Милевой.

По ее словам, были выявлены шесть российских граждан, которые в то время находились на территории Болгарии, трем из них уже предъявлены обвинения в попытке отравления владельца ЕМКО Эмилияна Гербева.

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