На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар

Пожар вспыхнул в среду на оружейном заводе "Аркус" в городе Лясковец области Велико-Тырново на севере Болгарии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, возгорание на складе металлических заготовок потушено, пострадавших нет.

40 сотрудников предприятия были эвакуированы. Опасности взрывов не было.

"Аркус" - частная оружейная компания, продукция которой предназначена на экспорт. Предприятие имеет лицензию на торговлю оружием и товарами двойного назначения. В "Аркусе" работают около 2,5 тыс. человек, ее годовая прибыль превышает $1 млн. Фирма выпускает гранатометы, гранаты, снаряды, взрыватели и пистолеты по стандартам НАТО.