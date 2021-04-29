На оружейном заводе в Болгарии произошел пожар
Пожар вспыхнул в среду на оружейном заводе "Аркус" в городе Лясковец области Велико-Тырново на севере Болгарии. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, возгорание на складе металлических заготовок потушено, пострадавших нет.
40 сотрудников предприятия были эвакуированы. Опасности взрывов не было.
"Аркус" - частная оружейная компания, продукция которой предназначена на экспорт. Предприятие имеет лицензию на торговлю оружием и товарами двойного назначения. В "Аркусе" работают около 2,5 тыс. человек, ее годовая прибыль превышает $1 млн. Фирма выпускает гранатометы, гранаты, снаряды, взрыватели и пистолеты по стандартам НАТО.
Лента новостей
В Азербайджане создан уникальный ковер из мрамора на основе Карабахской вышивки XVII века (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев пригласил президента Всемирного экономического форума посетить с визитом Азербайджан
Заброшенная на протяжении многих лет стела с надписью «Джебраил» после триумфального возвращения (ФОТО)
В Москве подписан Протокол по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией (ФОТО)
Развитие азербайджанского языка как государственного связано с именем великого лидера Гейдара Алиева - доктор философии
В Военном лицее им. Дж.Нахчыванского почтили память офицера - шехида Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО)
Расширение авиапарка укрепит позиции Азербайджана в качестве регионального транспортного узла и надежного партнера - министр
Армяне во время оккупации Физулинского района эксплуатировали большую часть его месторождений - Госслужба Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Первый аэропорт на освобожденных территориях будет сдан в эксплуатацию в сентябре
Расширение межпарламентского сотрудничества и развитие законодательной деятельности профессионального парламента
Red Carnation Festival - поэты из около сорока стран услышат произведение "Мой Карабах" на английском языке
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Всемирного экономического форума в формате видеоконференции (ФОТО)
В Азербайджане зафиксирован рекордный показатель налоговых поступлений в бюджет по ненефтяному сектору
Отказываясь передать Азербайджану карты минных полей, Армения ставит под угрозу жизни сотни тысяч людей - «АзИз»