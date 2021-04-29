Европарламент потребовал, чтобы ЕС вводил COVID-сертификаты максимум на один год
Сертификаты о вакцинации должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев. Такое требование содержится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утвержденной в четверг на сессии ЕП в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В четверг Европарламент принял свою переговорную позицию по предложению о выдаче сертификата, подтверждающего право на свободное передвижение в Европе во время пандемии. Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый "сертификат ЕС COVID-19" - вместо цифрового зеленого сертификата, предложенного Еврокомиссией, - должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше", - отмечается в документе.
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