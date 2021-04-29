Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую крупную в истории золотую монету

Королевский монетный двор (Royal Mint) Великобритании отчеканил самую крупную за всю свою 1100-летнюю историю золотую монету диаметром 20 см, массой 10 кг и номиналом £10 тыс. (почти $13,9 тыс.), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На выпуск монеты, которая создана командой мастеров, сочетавших традиционные навыки с передовыми технологиями, затрачено 400 часов, сообщает в четверг газета The Times. После изготовления раритета с замысловатым дизайном с помощью современных гравировальных станков чеканщики обработали монету вручную, удалив все следы, оставленные в процессе резки. Затем ее полировали в течение четырех дней, и наконец подвергли лазерной обработке, говорится в сообщении Royal Mint.

На ней изображение королевы Елизаветы II, вокруг которой расположились 10 зверей - реальных и мистических, включая льва, грифона, сокола, быка, йеля (сказочного зверя с рогами и бивнями), борзую, дракона, единорога и лошадь. Этот гигант из драгоценного металла стал последней монетой из серии "Звери королевы", вдохновленной 10-ю каменными статуями с их изображениями, которые были установлены по пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в Лондоне в июне 1953 года.

По словам представителя Royal Mint Клэр Макленнан, "коллекция памятных монет Royal Mint "Звери королевы" стала популярной с тех пор, как в 2017 году была представлена первая из них с изображением льва, и с тех она пользуется неизменным успехом у коллекционеров по всему миру".

Рекордсмен от нумизматики выставлен на продажу, но не по номинальной стоимости. Согласно сообщению монетного двора, о цене гиганта можно будет узнать, подав заявку на ее приобретение.