Медрегулятор ЕС получил сообщения об 11 случаях тромбоза после применения вакцины Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) получило сообщения об 11 случаях тромбообразования после вакцинации препаратом американо-германского консорциума фирм Pfizer - BioNTech, также поступили данные о двух таких случаях после использования вакцины американской компании Moderna в государствах Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Об этом в четверг сообщило испанское агентство EFE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источника агентства в EMA, регулятор пока не собирается открывать какое-либо расследование ввиду незначительных цифр и продолжит наблюдение.

В ЕЭЗ входят члены Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

В ЕС на данный момент одобрены четыре вакцины: разработка BioNTech - Pfizer, препарат от Moderna, вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, а также препарат фирмы Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В Евросоюзе заявляют, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля, несмотря на проблемы с получением препаратов от нескольких производителей.