В Испании перешли к третьей фазе испытаний противоракового препарата для лечения COVID-19

Фармацевтическая компания PharmaMar получила от Испанского агентства по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями разрешение на проведение третьего этапа клинических испытаний противоракового препарата плитидепсина (торговая марка - Aplidin) на предмет эффективности в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Испытания планируется проводить на территории нескольких европейских государств, в них должны принять участие более 600 добровольцев. В пресс-релизе отмечается, что Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции уже разрешило испытания препарата в Соединенном Королевстве, а Франция, Швеция и Португалия также готовы на это пойти в случае одобрения со стороны национальных фармацевтических регуляторов.

В ходе третьей фазы испытаний исследователи хотят выяснить, сколько пациентов с подтвержденным коронавирусом достигнут полного выздоровления в течение восьми дней (плюс-минус один день) после применения препарата и не заразятся вновь в течение 31 дня. Как отмечают представители компании, по итогам первых двух этапов эксперты получили научно обоснованные данные об эффективности и безопасности лекарства. Соответствующая статья была опубликована в январе в авторитетном научном журнале Science. В частности, исследования показали, что плитидепсин уничтожает частицы коронавируса нового типа почти в 30 раз эффективнее ремдесивира - противовирусного препарата, который в некоторых странах дают пациентам с COVID-19.

В апреле премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о том, что к концу 2021 года в стране будет готова собственная вакцина от коронавируса. Ее разработкой занимается местная фармацевтическая компания HIPRA. Кроме того, Санчес отметил, что в период с апреля по сентябрь Испания должна получить 87 млн доз зарубежных препаратов, что гарантирует всему населению страны возможность сделать прививку от коронавируса.

В среду общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Испании перевалило отметку в 3,5 млн. Почти 78 тыс. человек умерли от ее последствий, более 3,1 млн пациентов выздоровели.