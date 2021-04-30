Молдова закупит большую партию вакцины AstraZeneca

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна завершает переговоры по закупке вакцины против коронавируса и в ближайшее время приобретет достаточное количество препарата AstraZeneca для расширения прививочной кампании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайшие дни мы завершим переговоры и сможем получить достаточный объем вакцины, что позволит в последующие три месяца привиться всем, кто пожелает. В первую очередь речь идет о препарате AstraZeneca", - сказала Санду в четверг в интервью местному телеканалу "ПРО ТВ". Она добавила, что "привьется этим препаратом, как только прививочная кампания стартует для всех граждан страны".

К настоящему времени в республику уже поступило около полумиллиона доз вакцины, которые выделены через международную платформу распределения вакцин COVAX ("Ковакс") правительствами России, Румынии и Китая. Это препараты "Спутник V", AstraZeneca, Pfizer ("Пфайзер") и Sinopharm ("Синофарм").

По оценкам властей, Молдове с населением около 3,4 млн человек (включая непризнанное Приднестровье) потребуется порядка 4,8 млн доз на два этапа вакцинации, чтобы привить примерно 70% населения. Как ожидается, по линии COVAX страна получит 20% от необходимого объема, еще 30% сможет купить через эту платформу по льготной цене. Остальные объемы Кишинев закупит напрямую у производителей. Согласно последним данным, за время пандемии в республике выявлено 250 тыс. инфицированных (более 7% населения), 5,6 тыс. пациентов умерли.